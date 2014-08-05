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Россия может закрыть для европейцев небо над Сибирью и Дальним Востоком

5 августа 2014, 18:29
В этом случае может разладиться вся традиционная система авиасообщений в мире

В России рассматривается возможность ограничить или вовсе запретить транзитные полеты европейских авиакомпаний из Европы в Азию через Сибирь. Речь идет о маршруте, который используется для полетов из Европы в Азию, за что иностранные перевозчики платят "Аэрофлоту". Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на свой источник.

О подобных мерах заговорили после введения санкций против российского лоукостера "Добролет" и ряда штрафов, которые наложила Украина на российские авиакомпании за рейсы в Крым. Известно, что общая сумма штрафов составила около $8,6 миллиона.

"В начале 1970-х гг иностранные авиакомпании на многое готовы были пойти, лишь бы СССР открыл им коридор, рассказывал журналу SmartMoney руководитель Росавиации Александр Нерадько: таким образом они смогли бы сократить маршрут на четыре тысячи километров и экономить до 30 тысяч долларов на каждом рейсе", - пишет газета.

Крупнейшими плательщиками являются Lufthansa, British Airways, Air France. По сообщению издания, Lufthansa в курсе проблемы и обеспокоена возможными убытками, которые оцениваются более чем в €1 млрд за три месяца санкций.

Пресс-секретарь Дмитрия МЕДВЕДЕВА Наталья ТИМАКОВА заявила, что подобных предложений в кабмин не поступало.

Сообщается, что окончательное решение останется за правительством, в частности - за Минтрансом и МИД.

Напомним, 3 августа "Добролет" объявил о прекращении полетов из-за того, что партнеры перевозчика аннулировали договоры лизинга, отказали в технической поддержке его самолетов и навигационных услугах. Это произошло из-за европейских санкций, наложенных на "Добролет" из-за полетов в Крым.

Газета «Золотой Рог», Zrpress.Ru.

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