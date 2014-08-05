Россия может закрыть для европейцев небо над Сибирью и Дальним Востоком

В России рассматривается возможность ограничить или вовсе запретить транзитные полеты европейских авиакомпаний из Европы в Азию через Сибирь. Речь идет о маршруте, который используется для полетов из Европы в Азию, за что иностранные перевозчики платят "Аэрофлоту". Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на свой источник.