Российские хакеры украли 1,2 миллиарда паролей

Американская организация Hold Security, занимающаяся компьютерной безопасностью, сделала заявление о том, что хакеры из России (кто бы сомневался!) взломали более 500 миллионов адресов электронной почты, сообщает сайт «Утро.Ru» со ссылкой на американскую газету New York Times.
По данным фирмы, группа молодых людей от 20 до 30 лет, из России, создали сеть зараженных компьютеров и с ее помощью осуществляли кражу данных. Они применяли технологию, которая считывает данные пользователя, оставленные на информационных ресурсах. "В их группе есть разделение труда. Кто-то пишет программное обеспечение, кто-то занимается сбором данных", - рассказали в американской компании. При этом ни имена, предполагаемых взломщиков, ни город, в котором они действуют, не называется. Установлено, что деятельность группировки ведется с 2011 года.
Как выяснили в компании, кибермошенники собрали 4,5 миллиарда пар записей, в которых значились имя пользователя и пароль. Исключив дублирование записей, исследователи из Hold Security получили 1,2 миллиарда пар вида "имя пользователя — пароль", то есть 510 миллионов взломанных адресов электронной почты.
Расследование установило, что хакеры используют адреса электронных почт для рассылки спама, но как опасаются в компании, данные могут быть использованы для хищения персональной информации и взлома кредитных карт.
В Hold Security заявили, что по завершению расследования передадут всю информацию в правоохранительные органы.
Напомним, что в начале июля, экс-депутат Госдумы от ЛДПР Валерий СЕЛЕЗНЕВ заявил о похищении своего сына Романа агентами американских спецслужб. Как сообщил РБК со ссылкой на депутата, его сын был захвачен на Мальдивских островах и вывезен в США.
На вопрос корреспондента РБК, удалось ли Селезневу поговорить с сыном, депутат ответил, что "преступники не позволяют Роману выйти на связь". "Это – не арест. Это – похищение. Арест – определенная процедура, а в данном случае закон не соблюдался. Его попросту похитили", - сказал депутат.
По американским данным, Роман СЕЛЕЗНЕВ был задержан на Мальдивах по подозрению в компьютерном мошенничестве. После этого он был вывезен на Гуам, где сегодня ему должно быть предъявлено официальное обвинение.
Как сообщает РБК со ссылкой на официальное заявление Министерства внутренней безопасности США, "Роман Валерьевич Селезнев действовал под псевдонимом Track 2. Он якобы взламывал сайты самых разных учреждений, включая зоопарк Финикса, различные увеселительные заведения и небольшие рестораны. На этих порталах он получал данные о кредитных картах, которые позже перепродавал. Доказанными считаются пять случаев взлома банковских счетов, восемь случаев умышленного причинения вреда защищенным компьютерам, восемь случаев присвоения информации из взломанного компьютера и так далее. Расследованием преступлений занимались специальные подразделения спецслужб в Сиэтле, а также в штате Невада.
В разработку американских спецслужб Роман Селезнев попал в 2011г., тогда же против него были выдвинуты первые обвинения. Считается, что именно в это время сын депутата украл данные 140 тыс. владельцев кредитных карт, перепродал их номера и заработал на этом порядка $2 миллионов.
В связи с задержанием Селезнева, МИД России потребовал от США внятных объяснений произошедшего, неукоснительного соблюдения прав гражданина России и предоставления консульского доступа к арестованному.
Пока американская сторона отрицает участие своих спецслужб в похищении сына депутата. Однако хочется добавить, что ситуация, когда родные и близкие российских политических деятелей предпочитают преимущественно жить и работать за рубежом и, тем самым, делают возможным влияние на своих высокопоставленных родственников, а также крайне раздражают общественное мнение, уже не раз озвучивалась в России. Однако, если с активами депутатов и чиновников за рубежом хоть как-то начали разбираться, откровенное презрение к родной стране, которое демонстрируют многочисленная родня российской элиты, не может не вызывать обеспокоенности. Кто его знает, как будет российский депутат, сын которого сидит в американских застенках…
ZRPRESS.RU, Владивосток.