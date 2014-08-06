Российские хакеры украли 1,2 миллиарда паролей

Пока американская сторона отрицает участие своих спецслужб в похищении сына депутата. Однако хочется добавить, что ситуация, когда родные и близкие российских политических деятелей предпочитают преимущественно жить и работать за рубежом и, тем самым, делают возможным влияние на своих высокопоставленных родственников, а также крайне раздражают общественное мнение, уже не раз озвучивалась в России. Однако, если с активами депутатов и чиновников за рубежом хоть как-то начали разбираться, откровенное презрение к родной стране, которое демонстрируют многочисленная родня российской элиты, не может не вызывать обеспокоенности. Кто его знает, как будет российский депутат, сын которого сидит в американских застенках…