Чиновникам в России запретят использовать гаджеты производства Apple

- Дело не просто в отказе от iPhone, а еще и в том, как строить контроль информационных потоков в принципе. На долю устройств Apple приходится большая часть трафика в корпоративном сегменте. Android-устройства если и выбирают, то за то, что их проще контролировать, - сказал специалист. - Что касается Yotaphone, то он хорошо разрекламирован, но большинство компонентов у него не отечественного производства и, думаю, он не будет рассмотрен по этой причине.