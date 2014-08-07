Евросоюз может закрыть небо для российских самолетов

Евросоюз грозит закрыть свое воздушное пространство для российских авиакомпаний если Россия запретит осуществлять транзитные полеты над своей территорией.
Евросоюз готов «закручивать гайки» и действовать по принципу «око за око», заявил официальный представитель Европейской комиссии в Германии австриец Рихард Кюнель в интервью Deutsche Welle.
Напомним, ранее «ЗР» писал о том, что российские власти рассматривают возможность ограничить или вовсе запретить транзитные полеты европейских авиакомпаний из Европы в Азию через свою территорию.
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ZRPRESS.RU, Владивосток.