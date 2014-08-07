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Евросоюз может закрыть небо для российских самолетов

7 августа 2014, 15:33
Представитель Еврокомиссии призвал "закручивать гайки" и действовать по принципу "око за око"

Евросоюз грозит закрыть свое воздушное пространство для российских авиакомпаний если Россия запретит осуществлять транзитные полеты над своей территорией.

Евросоюз готов «закручивать гайки» и действовать по принципу «око за око», заявил официальный представитель Европейской комиссии в Германии австриец Рихард Кюнель в интервью Deutsche Welle.

Напомним, ранее «ЗР» писал о том, что российские власти рассматривают возможность ограничить или вовсе запретить транзитные полеты европейских авиакомпаний из Европы в Азию через свою территорию.

Подробнее: Россия может закрыть для европейцев небо над Сибирью и Дальним Востоком

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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