Приморским журналистам дали карты в руки

Гонка для журналистов проходила по малому кольцу. Для начала организаторы позволили участникам провести два тренировочных заезда, в процессе которых «акулы пера» адаптировались к своим машинам. Обязательная экипировка – гоночный шлем и перчатки. Под ногами две педали – газ и тормоз, как на обычном автомобиле с автоматической коробкой передач. Казалось бы, все очень просто, однако рулить на трассе приходится очень интенсивно, и с непривычки нагрузки на руках кажутся избыточными, так как гидроусилителя на карте нет, и к этому надо быть готовым.