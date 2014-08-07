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Росгеология выиграет от санкций США и ЕС против России

7 августа 2014, 15:50
Экономические санкции стимулируют бюджетные вливания в воспроизводство минерально-сырьевой базы России
Сюжет
В России

Эксперты Совбеза рекомендуют обеспечить финансирование геологоразведочных работ в 2014—2020 годах, предусмотренных подпрограммой «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр». За нее отвечает государственный холдинг «Росгеология».

Объем предусмотренных госинвестиций на расширение производственных мощностей госхолдинга в 2014—2020 годах составит 22,6 млрд руб., пишет РБК со ссылкой на ИТАР-ТАСС. Конкуренцию ему могли бы составить иностранные геологоразведочные компании, но из-за санкции они замораживают работу в России, оставляя рынок в $3—5 млрд в год небольшим российским конкурентам и госхолдингу.

Надежда ВОРОНЦОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

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