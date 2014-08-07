Росгеология выиграет от санкций США и ЕС против России

Объем предусмотренных госинвестиций на расширение производственных мощностей госхолдинга в 2014—2020 годах составит 22,6 млрд руб., пишет РБК со ссылкой на ИТАР-ТАСС. Конкуренцию ему могли бы составить иностранные геологоразведочные компании, но из-за санкции они замораживают работу в России, оставляя рынок в $3—5 млрд в год небольшим российским конкурентам и госхолдингу.