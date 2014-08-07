Россиянам запретят оплачивать услуги ЖКХ через банкоматы и терминалы

Граждане лишились возможности оплачивать коммунальные счета и капремонт дома через банкоматы и кассы без предъявления удостоверения личности. Согласно 7-й статье федерального закона № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с конца июля 2014 года требуется идентификация плательщиков, переводящих деньги некоммерческим организациям. К таким организациям относятся и жилищные: ТСЖ, ЖСК, фонды капитального ремонта. Все они нуждаются в постоянных платежах, пишут «Известия».
Как отметила Светлана РАЗВОРОТНЕВА, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль», таким образом закон ограничил возможности получения денежных средств на капитальный ремонт для всех без исключения многоквартирных домов и на все виды жилищно-коммунальных услуг для домов в составе ТСЖ и ЖСК.
Как она уточнила, федеральный закон от 21.07.2014 № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» отменил действие этих правил в отношении ЖСК, ТСЖ и фондов капремонта, но в силу он вступает только в конце октября 2014 года.
- Непонятно, почему надо так долго ждать, пока ограничения будут сняты. Трехмесячная ненужная неразбериха с жилищно-коммунальными платежами — это тяжелый удар по системе ЖКХ. Платежная дисциплина всегда была слабым местом, сейчас граждане, привыкшие быстро оплачивать счета через банкоматы, столкнувшись с очередями, решают отложить запланированный платеж до октября, — рассказывает Разворотнева.
По ее словам, уже сейчас в «ЖКХ-Контроль» поступают сообщения из разных регионов о том, что возникли проблемы с оплатой коммунальных услуг и капремонта.
- Как водится, часть граждан своевременно не платит, возникают долги за коммунальные услуги, которые обычно распределяются между всеми жильцами, — описывает ситуацию Разворотнева.
Галина ХОВАНСКАЯ, председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, также отметила, что проблема достаточно серьезная.
- Ко мне постоянно поступают обращения с жалобами на то, что стало сложнее платить. В ведении ТСЖ и ЖСК находится порядка 10% жилого фонда, вот вам и масштабы бедствия, — говорит она.
По ее мнению, ТСЖ и ЖСК попали под удар просто из-за невнимательности законодателей, которые не предусмотрели таких последствий.
- Я уже обратилась с предложением о решении этой проблемы (наш комитет является соисполнителем). Почему новые поправки, которые снимут эти ограничения в отношении ТСЖ, ЖСК и фонды капремонта, вступают в силу только через три месяца, мне совершенно не ясно, — уточнила Хованская.
В пресс-службе государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ», которая занимается финансирование программы капремонта, предположили, что ограничения в результате могут затронуть все платежи.
- Сейчас платежи за капремонт включены в общий счет за ЖКХ, таким образом, если человек поленится стоять в очереди, то он сразу за все коммунальные услуги платить не будет, — отметил представитель фонда.
Вместе с тем, по его словам, существенно возможные трехмесячные перебои с платежами на ходе программы капремонта не скажутся.
- Там уже заложена определенная финансовая подушка, учитывая, что программа реализуется постепенно, даже если платежи зависнут, это не должно ощутимо сказаться на ходе работ. Потом, думаю, если проблемы с платежами станут действительно ощутимыми, их решат в кратчайшие сроки, - сообщил он.
Светлана Разворотнева считает, что вряд ли удастся добиться, чтобы платежи стали принимать без идентификации личности до октября. Однако она намерена добиваться того, чтобы законодательно прописали особый статус ТСЖ и ЖСК, чтобы в будущем возможные ограничения деятельности НКО не отразились на жилищно-коммунальном хозяйстве.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.