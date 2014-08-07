Россиянам запретят оплачивать услуги ЖКХ через банкоматы и терминалы

- Я уже обратилась с предложением о решении этой проблемы (наш комитет является соисполнителем). Почему новые поправки, которые снимут эти ограничения в отношении ТСЖ, ЖСК и фонды капремонта, вступают в силу только через три месяца, мне совершенно не ясно, — уточнила Хованская.