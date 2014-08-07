Российская элита решила переждать санкции на Лазурном берегу

Всего же за последний год, по официальным данным Business Insider, из России уехало более 186 тысяч человек. При этом в 2012 году покидающих страну было 123 тысячи, а в 2011 и 2010 годах - по 37 и 34 тысячи соответственно. Эксперты, в свою очередь, предполагают, что реальные цифры еще выше. "Официальные данные по миграции очень низкие", - заявляет директор Института социологии РАН Михаил ГОРШКОВ.