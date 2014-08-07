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Российская элита решила переждать санкции на Лазурном берегу

7 августа 2014, 16:23
Многие бизнесмены, политдеятели разного уровня, деятели культуры и искусства, их родственники потянулись к своим особнякам в Европе и других "спокойных" местах
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В России

"Несмотря, а может быть, и вследствие присоединения Крыма к России широкие слои российского населения поддерживают Владимира ПУТИНА. Однако российская элита, кажется, думает по-другому: многие ее представители уезжают за границу - и делают это как можно скорее", - пишет немецкая Die Welt.

В ее статье отмечается, что дело доходит даже до того, что богатые россияне нанимают историков-генеалогов, чтобы те искали в семейной истории иностранные корни, которые могли бы послужить основанием для получения иностранного гражданства. "Прежде всего это люди, которые заработали большие деньги и теперь боятся их потерять", - рассказывает московский генеалог Владимир ПАЛЕЙ.

Всего же за последний год, по официальным данным Business Insider, из России уехало более 186 тысяч человек. При этом в 2012 году покидающих страну было 123 тысячи, а в 2011 и 2010 годах - по 37 и 34 тысячи соответственно. Эксперты, в свою очередь, предполагают, что реальные цифры еще выше. "Официальные данные по миграции очень низкие", - заявляет директор Института социологии РАН Михаил ГОРШКОВ.

Помимо этого, как говорится далее, паника царит и в деловом мире. Так, уже на прошлой неделе стало известно о том, что многие российские миллиардеры находятся в состоянии паники, пишет немецкая газета.

Что тут добавить? Такое поведение так называемой элиты вряд ли в нашей стране удивит кого-нибудь. Мало кто из «простых» россиян верил, что «элита» разделит с народом тяжкое бремя финансового кризиса и экономического санкций. Поэтому, как говорится, скатертью дорога! И желательно с билетами в один конец. Плакать никто не станет.

Газета «Золотой Рог», Zrpress.Ru.

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