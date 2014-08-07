В Приморье создается сеть газозаправочных станций для автомобилей

Как сообщили в департаменте энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности, в частности, проект программы по переводу автомобильного транспорта и сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо в Приморье предполагает строительство двух АГНКС во Владивостоке. Сегодня решается вопрос о выборе площадки под строительство.