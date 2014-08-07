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В Приморье создается сеть газозаправочных станций для автомобилей

7 августа 2014, 12:16
Сегодня решается вопрос о выборе площадки под строительство

Как сообщили в департаменте энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности, в частности, проект программы по переводу автомобильного транспорта и сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо в Приморье предполагает строительство двух АГНКС во Владивостоке. Сегодня решается вопрос о выборе площадки под строительство.

Программа разработана по поручению Правительства РФ в рамках комплексного плана мероприятий по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива. Речь идет о переводе на газ автомобильного транспорта и сельскохозяйственной техники.

Согласно плановым показателям, в 2015 году количество автотранспортных средств, работающих на газомоторном топливе в Приморском крае, составит 3 тысячи автомобилей, спецтехники – 400 единиц. К 2020 году этот показатель должен составить уже 10 тысяч автомобилей и 1 тысячи единиц спецтехники.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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