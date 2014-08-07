Жители Владивостока смогут принять участие в уникальном онлайн марафоне

“Сохранились фотографии, на которых толстовское семейство, сам Лев Николаевич, его дети и жена сидят в гостиной, и один из них читает вслух книгу. В XXI веке тоже хочется устраивать такие домашние чтения, вместе сопереживать героям и радоваться прекрасному тексту. Только теперь неважно, что слушающий или тот, кто подхватит твое чтение, может быть за тысячи километров. Интернет дает новые технические возможности. "Анна Каренина" найдет отклик в душе каждого, потому что это одна из лучших книг на свете”, - рассказывает праправнучка великого писателя и куратор проекта “Каренина. Живое издание” Фекла Толстая.