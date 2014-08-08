Фестиваль красок "Холи" пройдет на набережной Спортивной гавани во Владивостоке

«В рамках фестиваля пройдет выступление приморских музыкальных групп, мастер-классы по йоге и росписи хной, дегустация блюд индийской кухни и, конечно же, «залп» красок», - рассказал Сергей Язев, специалист управления по делам молодежи администрации Владивостока.