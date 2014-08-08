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Социальную аптеку в Дальнегорске не закроют

8 августа 2014, 10:12
Лот снят с торгов

Социальная аптека в Дальнегорске, где льготники получают бесплатные лекарства, будет сохранена. Такое поручение дал глава региона Владимир Миклушевский.

Во время «Большого проезда» по краю к Владимиру Миклушевскому обратились работники аптеки Дальнегорска. Они сообщили, что администрация города планирует в ближайшее время выставить на торги здание, где располагается социальная аптека. А это единственная в Дальнегорске аптека, где продают льготные лекарства и имеющая лицензию на право работы с наркотическими лекарственными препаратами.

Владимир Миклушевский в ситуации пообещал разобраться и поручил решить проблему вице-губернатору Павлу Серебрякову. Он встретился с главой города и пообщался с руководством аптеки.

«В этой льготной аптеке обслуживаются не только жители Дальнегорского городского округа, но и ближайших населенных пунктов. А значит это объект социального значения, который должен быть однозначно сохранен», - отметил вице-губернатор.

На данный момент лот уже отозван, и специалисты вносят дополнительные условия в документацию для выставления здания, в котором располагается аптека, на торги. Одним из обязательных условий теперь станет сохранение аптеки новыми собственниками здания.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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