Социальную аптеку в Дальнегорске не закроют

Во время «Большого проезда» по краю к Владимиру Миклушевскому обратились работники аптеки Дальнегорска. Они сообщили, что администрация города планирует в ближайшее время выставить на торги здание, где располагается социальная аптека. А это единственная в Дальнегорске аптека, где продают льготные лекарства и имеющая лицензию на право работы с наркотическими лекарственными препаратами.