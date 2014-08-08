Уникальный танкер спущен на воду в Приморье

По словам Владимира Миклушевского, спуск на воду танкера «Сахалин» - лишь начало серии строительства в Приморье таких крупных судов.
«Скоро будет спущен на воду подобный танкер «Приморье». Уже подписано соглашение о строительстве третьего танкера. Я обращусь к руководству компании «Роснефть» с предложением заключить контракты на строительство серии танкеров. Коллектив завода показал, что умеет в короткие сроки справляться с самыми сложными задачами», - заявил глава региона.
Также танкер освятил митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин. А крестная мать танкера - Ольга Моисеенко, представительница династии работников завода, по традиции разбила о борт бутылку шампанского.
Также Владимир Миклушевский поблагодарил коллектив Находкинского судоремонтного завода за проделанную работу.
«Коллектив завода, который изначально призван быть судоремонтным, освоил множество других профессий. Золотой мост и половина Русского моста построены из металлоконструкций, созданных на НСРЗ. Для доставки этих конструкций завод строил и баржи», - отметил руководитель Приморья.
Справочно: танкер ледового класса «Сахалин» дедвейтом 3 100 тонн был заложен в 2012 году по заказу госкорпорации «Роснефть». Он предназначен для работы в ледовой обстановке с повышенным классом экологической безопасности и автоматизации, полностью соответствует новым международным требованиям для перевозки нефтепродуктов. Передача заказчику «Сахалина» намечена на начало 2015 года.
Ранее на Дальнем Востоке не было опыта строительства кораблей подобных характеристик.
Для строительства первого находкинского танкера руководство судоремонтного завода искало недостающих специалистов во всех регионах страны. Рабочие проходили обучение в Польше и Китае, консультантами выступали корабелы Южной Кореи.
Сегодня на Находкинском судоремонтном заводе трудятся около 1 300 человек. Их квалификация позволила предприятию заложить еще один танкер, аналогичный «Сахалину» – «Приморье».
Также руководство завода рассматривает варианты строительства судов для нужд Министерства обороны РФ и рыбодобывающих предприятий.
Основные характеристики танкера «Сахалин»
- длина - 88,9 метра, ширина – 13,45 метра, высота борта – 7,9 метра, осадка – 5,41 метра;
- экипаж – 15 человек;
- дедвейт – 3 100 тонн;
- дальность плавания – 4 тысячи миль, скорость – 13 узлов.
- назначение – прием, перевозка и одновременная выдача до 4 сортов нефтепродуктов.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.