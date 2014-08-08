Уникальный танкер спущен на воду в Приморье

Справочно: танкер ледового класса «Сахалин» дедвейтом 3 100 тонн был заложен в 2012 году по заказу госкорпорации «Роснефть». Он предназначен для работы в ледовой обстановке с повышенным классом экологической безопасности и автоматизации, полностью соответствует новым международным требованиям для перевозки нефтепродуктов. Передача заказчику «Сахалина» намечена на начало 2015 года.