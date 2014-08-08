Во Владивостоке на Санаторной в субботу можно будет понаблюдать за "Драконами"

Напомним, что в этом году впервые в парке имени Лазо добавились уникальные услуги. Теперь каждый желающий может не только отдохнуть в уютном сквере и искупаться в Амурском заливе, но и послушать живую музыку. В прокат этим летом здесь можно также взять велосипеды, роликовые коньки, катамараны и даже лодки класса «Дракон».