Во Владивостоке на Санаторной в субботу можно будет понаблюдать за "Драконами"

Завтра, 9 августа, парк культуры и отдыха имени С.Лазо (станция Санаторная) станет центром спортивных состязаний. Здесь будут проходить гонки на лодках класса «Дракон». Поддержать любителей гонок на веслах приглашаются все желающие. Начало соревнований в 10 часов.
Напомним, что в этом году впервые в парке имени Лазо добавились уникальные услуги. Теперь каждый желающий может не только отдохнуть в уютном сквере и искупаться в Амурском заливе, но и послушать живую музыку. В прокат этим летом здесь можно также взять велосипеды, роликовые коньки, катамараны и даже лодки класса «Дракон».
Как рассказал директор МУПВ «Парк культуры и отдыха имени С.Лазо» Евгений Трубецкий, на базе пляжа в течение этого купального сезона работает база по прокату лодок класса «Дракон». Попробовать свои силы могут все желающие, занятия проводит опытный тренер, член федерации гребного спорта. А теперь любителям гребли на «Драконах» предстоит бороться за звание сильнейших. Победителей и призеров ждут памятные подарки.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.