Во Владивостоке сегодня чемпион по пауэрлифтингу сдвинет с места электропоезд

Как рассказали в управлении развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока, в целях достижения новых рекордов Иван Савкин завтра, 8 августа, сдвинет с места электропоезд, состоящей из четырех вагонов. Мероприятие пройдет на территории Дальневосточной дирекции моторвагонного подвижного состава структурного подразделения ТЧМ-7 (ул. Военное Шоссе, 15а). Отметим, что минимальный вес 4-х вагонов в зависимости от комплектации - 120 тонн.