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Во Владивостоке сегодня чемпион по пауэрлифтингу сдвинет с места электропоезд

8 августа 2014, 09:00
До этого атлет уже сдвигал с места автобусы и груженые фуры

Чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике Иван Савкин сдвинет с места электропоезд весом в 120 тонн.

Как рассказали в управлении развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока, в целях достижения новых рекордов Иван Савкин завтра, 8 августа, сдвинет с места электропоезд, состоящей из четырех вагонов. Мероприятие пройдет на территории Дальневосточной дирекции моторвагонного подвижного состава структурного подразделения ТЧМ-7 (ул. Военное Шоссе, 15а). Отметим, что минимальный вес 4-х вагонов в зависимости от комплектации - 120 тонн.

Отметим, что владивостокский тяжелоатлет уже имеет опыт по сдвиганию с места автобусов, груженых фур, локомотивов. Последним достижением Ивана стал толчок и движение аэробуса А320, весом 65 тонн.

Начало мероприятия в 14 часов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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