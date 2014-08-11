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Польша надеется продать запрещенные Россией яблоки в США

11 августа 2014, 16:52
Польский посол обратился к Вашингтону с просьбой разрешить ввоз яблок из республики

Польский посол в США Рышарг Шнепф обратился к Вашингтону с просьбой разрешить ввоз яблок из республики не смотря на то, что в Соединенных Штатах существует запрет на продажу европейской сельхоз продукции, сообщает польское РИА РАР.

Шнепф встретился с заместителем министра сельского хозяйства США Майклом Скузе. В ходе беседы они обсудили возможность отмены запрета на ввоз польских яблок в Соединенные Штаты. По словам посла, решение представители министерства огласят на встрече в следующий понедельник.

Отметим, в США существует запрет на ввоз овощей и фруктов из Европы. Официально его объясняют несоответствием продукции фитосанитарным нормам. Однако эксперты полагают, что дело в защите американских производителей.

Напомним, Россия запретила импорт сельскохозяйственной продукции из стран, поддержавших санкции.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.

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