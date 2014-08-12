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Запад давит на страны, которые хотят поставлять продукты в Россию

12 августа 2014, 13:05
Путинские "аккуратные санкции", очевидно, больно ударили по Западу, раз Евросоюз решил в случае необходимости даже угрожать странам, пожелавшим сотрудничать с Россией

Европейский союз намерен провести переговоры с такими странами Латинской Америки, как Бразилия и Чили, в попытке отговорить их от замещения экспорта в Россию сельхозпродукции из стран ЕС, запрет на которую Москва ввела с прошлой недели.

Намерение латиноамериканских стран повысить экспорт в РФ за счет введенных ограничений на ввоз товаров из США и ЕС вызвало беспокойство Брюсселя, пишет РБК со ссылкой на Financial Times.

Россия в ответ на секторальные санкции Вашингтона и Брюсселя с 7 августа ввела полный запрет на поставки говядины, свинины, плодоовощной продукции, мяса птицы, сыров, молока и молочных продуктов из ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии сроком на один год. За день до оглашения полного списка запрещенных товаров Россельхознадзор сообщил, что незамедлительно обсудит с дипмиссиями ряда стран Южной Америки перспективы расширения поставок продовольствия в РФ. Ведомство также обнародовало списки предприятий Бразилии, которые получили право на поставки в Россию мясной продукции. Кроме того, впервые бразильские компании Confepar и Perdigao получили право на поставку молочной продукции.

FT напоминает, что власти Бразилии уже «разрешили около 90 новым мясокомбинатам немедленно начать экспорт курятины, говядины и свинины в Россию», а Чили имеет шанс получить значительные преференции «от эмбарго России на европейскую рыбу».

В связи с этим руководство Евросоюза намерено довести до сведения стран, которые могут заменить европейский экспорт, ожидания Брюсселя, что они не будут извлекать «несправедливую прибыль из сложившейся ситуации», цитирует издание высокопоставленного чиновника ЕС, выступившего на брифинге, посвященного Украине.

Он подчеркнул, что отдельные компании могут подписывать новые контракты с Россией, но «трудно оправдать дипломатические инициативы» государств по замещению продукции ЕС, США, Норвегии и Австралии.

Другой европейский чиновник подчеркнул, что переговоры будут политическими, их целью является определение важности единого подхода международного сообщества к украинскому конфликту, а не усиление юридических претензий относительно запрета на экспорт продовольствия в РФ.

ЕС, как крупнейший в мире торговый блок, может оказать давление через переговоры с торгово-экономическим союзом, в который входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай (МЕРКОСУР), отмечает FT. При этом издание признает, что «15-летние переговоры по торговому соглашению погрязли в трудностях из-за доступа к рынкам». Однако на примере давления на Аргентину тех же США, которые заблокировали счета этой страны, можно не сомневаться, что переговоры со странами Южной Америки легко могут выйти из политической плоскости. США и их сателлиты в Евросоюзе уже привыкли не церемонится со странами, которые не разделяют их мнения и быстро переходят к разного рода угрозам. Как экономическим, так и военным.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.

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