ЕС, как крупнейший в мире торговый блок, может оказать давление через переговоры с торгово-экономическим союзом, в который входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай (МЕРКОСУР), отмечает FT. При этом издание признает, что «15-летние переговоры по торговому соглашению погрязли в трудностях из-за доступа к рынкам». Однако на примере давления на Аргентину тех же США, которые заблокировали счета этой страны, можно не сомневаться, что переговоры со странами Южной Америки легко могут выйти из политической плоскости. США и их сателлиты в Евросоюзе уже привыкли не церемонится со странами, которые не разделяют их мнения и быстро переходят к разного рода угрозам. Как экономическим, так и военным.