Новый инструмент моделирования будущего опробуют на Дальинфокоме во Владивостоке

Главная задача форсайта, которую попытаются решить участники в ходе сессии - это формирование комплекса мер, который поможет совершить качественный прорыв в IT-отрасли региона. Создание единой стратегии развития, разработка режима наибольшего благоприятствования для современной инфраструктуры связи и телекоммуникаций, решение кадровых вопросов, совершенствование учебных процессов в соответствии с реалиями сферы – вот факторы, от четкой проработки которых зависит исполнение «Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года» в Дальневосточном Федеральном округе.