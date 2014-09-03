Новый инструмент моделирования будущего опробуют на Дальинфокоме во Владивостоке

Что мы можем, что мы хотим, в чем наш шанс – на эти вопросы ответят эксперты IT-отрасли в ходе форсайт-сессии
Форсайт-сессия "Сфера информационных технологий и телекоммуникаций в Тихоокеанской России: пути интеграции в АТР" станет одним из ведущих событий VII Дальневосточного форума информационных технологий и телекоммуникаций Дальинфоком-2014, сообщили в оргкомитете мероприятия.
Участниками форсайт-сессии станут Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, глава Приморского края Владимир Миклушевский, ректор ДВФУ Сергей Иванец, представители ведущих телекоммуникационных компаний Microsoft, Ростелеком, местное экспертное, образовательное и бизнес – сообщество.
Главная задача форсайта, которую попытаются решить участники в ходе сессии - это формирование комплекса мер, который поможет совершить качественный прорыв в IT-отрасли региона. Создание единой стратегии развития, разработка режима наибольшего благоприятствования для современной инфраструктуры связи и телекоммуникаций, решение кадровых вопросов, совершенствование учебных процессов в соответствии с реалиями сферы – вот факторы, от четкой проработки которых зависит исполнение «Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года» в Дальневосточном Федеральном округе.
- На сегодняшний день нет, как таковой, целостной картины интеграции России в рынок связи, телекоммуникаций и СМИ АТР,- отметил директор Дальневосточного Центра экономического развития и интеграции России в АТР ДВФУ Александр Абрамов,- именно поэтому мы считаем, что формат форсайт-сессии, ориентированный на прогнозирование будущей структуры деятельности Министерства связи и массовых коммуникаций совместно с региональными органами власти представляется наиболее эффективным.
Итогом форсайт –сессии Дальинфокома – 2014 станет «дорожная карта», описывающая основные направления движения и события,, которые будут влиять на IT – отрасль в рамках описываемого временного горизонта.
Дальинфоком – 2014 пройдет во Владивостоке 9-10 сентября при поддержке главы Приморья Владимира Миклушевского. Соорганизатор, предоставляющий площадку для проведения форума, - Дальневосточный федеральный университет. Стратегическим партнером Дальинфокома стал "Ростелеком" - компания вместе с партнерами представит на форуме проекты и перспективы развития решений в области "Электронного правительства" и отраслевой информатизации. Оператор VII Дальневосточного форума - информационное агентство PrimaMedia.
ZRPRESS.RU, Владивосток.