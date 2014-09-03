Владимир Миклушевский навестил команду "Адмирал" накануне нового Чемпионата КХЛ

3 сентября хоккейный клуб Адмирал провел в Приморье последнюю тренировку перед первыми играми стартующего чемпионата КХЛ. На тренировке побывал глава Приморского края Владимир Миклушевский. «Всего год назад в Приморье пришел большой хоккей, и уже в дебютном сезоне вы смогли обойти сильнейших соперников и выйти в плей-офф! Это говорит о том, что у нашей приморской команды огромный потенциал и характер настоящего победителя! Уверен, у нашего «Адмирала» впереди много побед! А мы, болельщики, всегда вас поддержим!», - обратился глава региона к хоккеистам. По мнению Владимира Миклушевского, самым главным достижением хоккеистов «Адмирала» стало то, что тысячи приморских мальчишек обрели кумиров и вышли на лед. «Теперь в хоккей играют почти в каждом дворе Приморского края. Следующим важным шагом станет строительство нескольких ледовых арен в районах Приморья. Я договорился о том, чтобы компания «Роснефть» спонсировала строительство», - заявил Владимир Миклушевский. От лица игроков команды капитан «Адмирала» Илья Зубов подарил главе региона клюшку. Как отметил главный тренер «Адмирал» Душан Грегор, все игроки готовы к началу чемпионата, а он сам с нетерпением ждет свою первую игру в КХЛ в качестве главного тренера. «Нужно думать положительно, быть оптимистом. Для меня это будет праздник, я люблю свою работу, поэтому с нетерпением жду первую игру. Я верю в свою команду, и, думаю, они тоже ждут стартового поединка», - отметил Душан Грегор. Уже завтра, 4 сентября, в Хабаровске Адмирал проведет первую игру в новом сезоне КХЛ. Затем команда отправится по маршруту Омск, Астана, Уфа. Первую домашнюю игру Адмирал проведет 17 сентября против «Барыса».