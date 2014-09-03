Во Владивостоке стартуют "Дни классической музыки АТР"

3 сентября состоялось открытие фестиваля. В Большом зале филармонии выступят исполнители из Южной Кореи: Chung Yi Kun, Jang Ji He, Kim Beom Joon, а также Евгений Соловьев. Билеты можно получить бесплатно в приморской краевой филармонии с 17:00.