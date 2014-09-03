zr.media
ГлавноеВсе новости

Во Владивостоке стартуют "Дни классической музыки АТР"

3 сентября 2014, 14:23
Приморская краевая филармония представила новый проект, который продолжает многолетний культурный диалог между Владивостоком и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Сюжет
АТР

Приморская краевая филармония представила новый проект, который продолжает многолетний культурный диалог между Владивостоком и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Цель Дней - представить новые имена исполнителей, дать возможность музыкантам установить новые контакты. Организаторы и участники рассказали, что ждет публику с 3 по 7 сентября.

3 сентября состоялось открытие фестиваля. В Большом зале филармонии выступят исполнители из Южной Кореи: Chung Yi Kun, Jang Ji He, Kim Beom Joon, а также Евгений Соловьев. Билеты можно получить бесплатно в приморской краевой филармонии с 17:00.

5 сентября программу фестиваля продолжит трио русских народных инструментов «Садко». Начало в 18:30 в Большом зале. Стоимость билетов-300,500 рублей.

А в субботу, 6 сентября выступит обладательница меццо-сопрано Елена Некрасова, партия фортепиано-дипломант международного конкурса Елена Котельникова. Стоимость билетов - 300, 500 рублей.

Завершится фестиваль в воскресенье, 7 сентября, выступлением Тихоокеанского симфонического оркестра, также в программе закрытия выступления гостей из Японии: Kyoro Utsumi, Jeong Hwang, Maehara Kana (все – сопрано), Herofumi Kawano (тенор). Организаторы пригласили итальянского дирижера Diego Crovetti.

Начало в 18:30. Стоимость билетов - 300, 500, 700 рублей.

Татьяна ЗАГРИВЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#Музыка#Министерство культуры Российской Федерации#Культура#Россия - Япония#Департамент культуры#Газопровод в Японию#Шедевры мировой культуры#АТР#Энергомост в Японию#Япония#Страны АТР#Департамент культуры ХМАО#Дворец культуры им. С.М. Кирова#Владивосток
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56