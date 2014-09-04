Азиатский бизнес хочет поучаствовать во "Владивосток СПГ"

Он выразил мнение, что за прошедшие два года вектор взаимоотношений России со странами АТР существенно изменился. "И это, в принципе, правильно, потому что мы наблюдаем там существенный рост спроса. Если брать темпы роста спроса стран АТР на энергоносители в целом в сравнении с мировыми, то с 2000 года объем потребления энергоресурсов утроился, а темпы роста были в 6 раз выше, чем в среднем по миру. И это будет продолжаться", - сказал российский министр.