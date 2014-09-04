Азиатский бизнес хочет поучаствовать во "Владивосток СПГ"

Уже ведутся переговоры о вхождении компаний из АТР в проект в Приморье
Ведутся переговоры о вхождении компаний из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в российские проекты по сжижению газа - проект "Роснефти" "Дальневосточный СПГ" и проект "Газпрома" "Владивосток СПГ", сообщил в интервью телеканалу "Россия24" министр энергетики РФ Александр НОВАК.
Министр напомнил, что китайская CNPC вошла в проект по сжижению газа "Ямал СПГ". "Ведутся также переговоры по вхождению компаний из АТР в проект "Газпрома" "Владивосток СПГ" и проект "Роснефти" "Дальневосточный СПГ", - сказал Александр Новак.
Он выразил мнение, что за прошедшие два года вектор взаимоотношений России со странами АТР существенно изменился. "И это, в принципе, правильно, потому что мы наблюдаем там существенный рост спроса. Если брать темпы роста спроса стран АТР на энергоносители в целом в сравнении с мировыми, то с 2000 года объем потребления энергоресурсов утроился, а темпы роста были в 6 раз выше, чем в среднем по миру. И это будет продолжаться", - сказал российский министр.
"Мы видим большие перспективы по увеличению объемов и переориентации наших отношений со странами АТР. Это даст возможность развивать нам новые проекты в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке - строить инфраструктуру, развивать месторождения и нефти и газа и угля. Если сегодня мы поставляем порядка 50 млн тонн нефти в АТР, то видим перспективу увеличения в два раза в ближайшие несколько лет", - отметил Александр Новак.
Потенциал роста поставок угля в страны АТР - до 110-120 млн тонн в год с текущих 40 млн тонн.
Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.