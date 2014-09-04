zr.media
ГлавноеВсе новости

Азиатский бизнес хочет поучаствовать во "Владивосток СПГ"

4 сентября 2014, 11:27
Уже ведутся переговоры о вхождении компаний из АТР в проект в Приморье
Сюжет
Недра

Уже ведутся переговоры о вхождении компаний из АТР в проект в Приморье

Ведутся переговоры о вхождении компаний из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в российские проекты по сжижению газа - проект "Роснефти" "Дальневосточный СПГ" и проект "Газпрома" "Владивосток СПГ", сообщил в интервью телеканалу "Россия24" министр энергетики РФ Александр НОВАК.

Министр напомнил, что китайская CNPC вошла в проект по сжижению газа "Ямал СПГ". "Ведутся также переговоры по вхождению компаний из АТР в проект "Газпрома" "Владивосток СПГ" и проект "Роснефти" "Дальневосточный СПГ", - сказал Александр Новак.

Он выразил мнение, что за прошедшие два года вектор взаимоотношений России со странами АТР существенно изменился. "И это, в принципе, правильно, потому что мы наблюдаем там существенный рост спроса. Если брать темпы роста спроса стран АТР на энергоносители в целом в сравнении с мировыми, то с 2000 года объем потребления энергоресурсов утроился, а темпы роста были в 6 раз выше, чем в среднем по миру. И это будет продолжаться", - сказал российский министр.

"Мы видим большие перспективы по увеличению объемов и переориентации наших отношений со странами АТР. Это даст возможность развивать нам новые проекты в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке - строить инфраструктуру, развивать месторождения и нефти и газа и угля. Если сегодня мы поставляем порядка 50 млн тонн нефти в АТР, то видим перспективу увеличения в два раза в ближайшие несколько лет", - отметил Александр Новак.

Потенциал роста поставок угля в страны АТР - до 110-120 млн тонн в год с текущих 40 млн тонн.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#Печора-СПГ#Роснефть Аэро#Акции Роснефти#Долг за газ. Новак#ПАО «НК «Роснефть»#СПГ-Новаинжиниринг#Ямал СПГ#Установка СПГ Россия#Бункеровка спг#СПГ-бункеровщик#Арктик СПГ-2#Арктик спг 3#СПГ проект#Приватизация Роснефть#Добыча СПГ#Александр Новак#Хранение СПГ#Арктик СПГ#Терминал СПГ#Завод СПГ#Роснефти#Импорт спг#Роснефть - Мурманскнефтепродукт#Производство СПГ#Приватизация Роснефти#Балтийский СПГ#Экспорт СПГ#Рынок спг#Роснефть. Essar#Дальневосточный СПГ#Мууга СПГ#Владивосток СПГ#СПГ#Потребление спг#СПГ танкер#Терминал СПГ в Клайпеде#РНК Роснефть#Новак#Акции Роснефть#Поставки спг#Роснефть#СПГ Конгресс 2016#Добыча газа Роснефть#СПГ в истощенных месторождениях#СПГ-завод#Роснефть. Газпром#Либерализация экспорта СПГ#Приатизация Роснефти#Роснефть-Сахалинморнефтегаз#СПГ-терминал#Недра#Приморье#Бизнес
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56