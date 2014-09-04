Приморцев приглашают на первый кинопоказ в "Фетисов Арену"

Показ фильма состоится 10 сентября в рамках XII Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого». На один день хоккейная арена превратится в огромный кинозал, оборудованный уникальным киноэкраном и потрясающей звуковой системой. Начало сеанса в 20:00.