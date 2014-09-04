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Приморцев приглашают на первый кинопоказ в "Фетисов Арену"

4 сентября 2014, 12:37
Показ фильма состоится 10 сентября в рамках XII Международного кинофестиваля "Меридианы Тихого".
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АТР

10 сентября приморцы смогут увидеть фильм американского режиссера Гейба Польски «Красная Армия», рассказывающего историю хоккейного противостояния СССР и США, сообщает сайт primorsky.ru.

Главным рассказчиком в этой картине выступил легендарный хоккеист, сенатор от Приморского края Вячеслав Фетисов. Показ фильма состоится в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арене».

Как сообщили в департаменте культуры Приморского края, «Красная армия» - увлекательный рассказ об удивительной карьере Вячеслава Фетисова, о хоккейной советской школе и политическом значении спортивных достижений страны во времена Советского Союза.

Фильм «Красная Армия» впервые был показан на Каннском кинофестивале в мае 2014 года. На премьере присутствовал и главный герой фильма – Вячеслав Фетисов.

18 июня ленту Гейба Польски можно было увидеть в рамках Московского кинофестиваля, причем в качестве фильма-открытия.

Зрителей, решивших посетить киносеанс в «Фетисов Арене», ожидает автограф-сессия с участием великих советских хоккеистов – Вячеслава Фетисова, Алексея Касатонова, Игоря Ларионова, Сергея Макарова, а также авторская встреча с героями фильма.

Показ фильма состоится 10 сентября в рамках XII Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого». На один день хоккейная арена превратится в огромный кинозал, оборудованный уникальным киноэкраном и потрясающей звуковой системой. Начало сеанса в 20:00.

Билеты можно приобрести в кассах КСК «Фетисов Арена», а также в кинотеатрах «Уссури» и «Иллюзион».

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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