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Теплоход, шедший из Приморья, перевернулся в Японском море

4 сентября 2014, 11:49
Один моряк погиб

Один моряк погиб

ПРинадлежавший владивостокской компании "МВ-лайн" лесовоз "Полайн" шел с грузом из порта Пластун в Китай и перевернулся в Японском море в ночь на 4 сентября.

По данным порта, на борту судна, носящего флаг Камбоджи, находилось десять членов экипажа, девять из Приморья, один - из Украины.

Почти все они успели перебраться на спасательные плоты. Позднее их подобрали проходившие мимо суда. В то же время пропал старший помощник капитана.

По предварительным данным, теплоход перевернулся во время шторма.

Инцидент произошел в Японском море, в зоне ответственности корейской стороны.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток

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