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Товары из Финляндии: качество и безопасность

4 сентября 2014, 12:26
Финляндия широко известна качеством производимой в этой стране продукции, ее высокой надежностью и, что очень важно в современном мире, безопасностью.
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В России

Финляндия широко известна качеством производимой в этой стране продукции, ее высокой надежностью и, что очень важно в современном мире, безопасностью. Ведь финское качество находится под неусыпным, бдительным, четким контролем стандартов ЕС.

Предъявляются высокие экологические требования не только к самим продуктам питания и промышленным товарам, технологии их производства, но даже их упаковке. Вы хотите приобретать Товары из Финляндии, чтобы улучшить качество жизни своей и своих близких благодаря безопасным и качественным продуктам, предметам быта, техники и электроники, но при этом экономить средства, свои время и силы.

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