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Три обещанные ледовые арены появятся в Приморье

5 сентября 2014, 17:09
Компания "Роснефть" приняла решение о выделении региону 300 миллионов рублей на их строительство.

В очередном выпуске программы «Владимир Миклушевский. Блиц» в эфире ГТРК «Владивосток» глава региона заявил, что три ледовые арены появятся в Приморье в этом году. Компания «Роснефть» приняла решение о выделении региону 300 миллионов рублей на их строительство. Долгожданные спортивные объекты появятся в Находке, Арсеньеве и Лесозаводске. «Компании «Роснефть» – наш серьезный партнер, с которым реализуем крупные проекты – судоверфь, нефтехимическое производство. Я обратился к руководителю компании Игорю Ивановичу Сечину с просьбой поддержать развитие массового спорта, и он принял решение о выделении уже в этом году 300 миллионов рублей. Мы их потратим на строительство трех ледовых арен», - заявил Владимир Миклушевский. Муниципалитеты, где будут построены спортивные объекты, выбраны неслучайно. Так, во время недавнего визита в Находку к главе региона обратился спортивный тренер, который рассказал, что в городе нет ледовой арены. «В крае появился клуб «Адмирал», и мальчишки хотят играть в хоккей, но в городе нет ледовой арены, и приходится ехать в Большой камень», - рассказал спортсмен. Тогда Владимир Миклушевский пообещал, что в случае принятия компанией «Роснефть» положительного решения, ледовая арена будет построена в Находке. Такое же заявление руководитель края сделал во время визита в Арсеньев, подчеркнув, что место для размещения ледового комплекса должна подобрать местная администрация. А заявление о строительстве ледовой арены в Лесозаводске было сделано в июне этого года в ходе «Большой встречи с Владимиром Миклушевским». Тогда к главе региона обратилась председатель женской общественной организации «Современница» Светлана Лукаш. «Вы уделяете большое внимание поддержке спорта в крае. Повезло в этом смысле и нашему городу. В 2013 году Лесозаводск был включен в краевую программу по строительству спортивного комплекса, мы очень обрадовались, стройка шла быстро, уже стоят стены, крыша. Наши люди ходили на эту стройку как на экскурсию, давно не было таких строек. Но недавно мы узнали, что эти деньги у нас забрали. Это беда. Сегодня у нас в городе появился очередной недострой», - сообщила Светлана Лукаш. Тогда Владимир Миклушевский пообещал помочь. «Я сам спорт люблю, комплекс мы обязательно достроим, я вам это обещаю», - сообщил руководитель края. Напомним, новый выпуск программы «Владимир Миклушевский. Блиц» жители края увидят завтра, 6 сентября, в 11:05 в эфире ГТРК «Владивосток» на телеканале «Россия-1». Также он выходит в течение недели на телеканале «Россия-24», радиостанции «Вести FM» и «Радио России. Приморье».

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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