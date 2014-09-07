Хоккей: "Адмирал" начал с двух поражений подряд

Второй сезон в КХЛ команда из Владивостока начала с двух выездных поражений – в Хабаровске и Омске
6 сентября. Омск. "Авангард" (Омск) - "Адмирал" (Владивосток) 4:2 (1:0, 2:1, 1:1).
1:0 – Первушин (Куляш) – 11:06 (5x4) 1:1 – Гюнге (Макаров, Кузьмин) – 26:33 2:1 – Паршин (Лямин, Попов) – 34:48 (5x4) 3:1 – Пивцакин (Куляш) – 35:33 3:2 – Лисин (Коларж) – 51:26 4:2 – Широков (Лямин) – 57:33
Вратари: Барулин – Ахонен.
Броски: 39 (15-13-11) – 22 (6-8-8).
Вбрасывания: 26 (6-10-10) – 29 (10-9-10).
Штраф: 8 (2-0-6) – 16 (4-8-4).
Первую шайбу в ворота "Адмирала" отправил Владимир ПЕРВУШИН, один из лидеров "Адмирала" в прошлом сезоне. Во втором периоде гости вначале сравняли счет (отличился Гюнге), но затем пропустили две шайбы менее чем за минуту, в том числе в меньшинстве. В заключительном периоде команды обменялись шайбами - Энвер ЛИСИНА после атаки новобранца приморцев Яна КОЛАРЖА добил шайбу в незащищенный угол ворот и сократил разрыв в счете до минимума, а затем на 58-й Сергей ШИРОКОВ окончательно снял вопрос о победителе, отправив шайбу под перекладину. 4:2 - первая победа "Авангарда" в сезоне 2014/15 и второе поражение подряд "Адмирала", в первом матче проигравшем "Амуру" 4:5. Главный тренер ХК "Адмирал" Душан ГРЕГОР:
"Что касается игры, скажу одно — мы сыграли плохой матч. Я недоволен постоянными одинаковыми оплошностями. С таким соперником, как Омск, игрок или все игроки, которые выходят на лед, должны биться, биться от первой до последней секунды, что игроки показали в последнем периоде. Во втором периоде мы играли неплохо. Позволю себе сказать, что в некоторых моментах мы переигрывали соперника, но вопреки этому сделали четыре ненужных удаления. Так нельзя играть. Будем разбираться", - цитирует главного тренера ХК "Адмирал" Душана ГРЕГОРА пресс-служба клуба.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток. Фото ХК "Авангард".