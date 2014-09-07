Хоккей: "Адмирал" начал с двух поражений подряд

Первую шайбу в ворота "Адмирала" отправил Владимир ПЕРВУШИН, один из лидеров "Адмирала" в прошлом сезоне. Во втором периоде гости вначале сравняли счет (отличился Гюнге), но затем пропустили две шайбы менее чем за минуту, в том числе в меньшинстве. В заключительном периоде команды обменялись шайбами - Энвер ЛИСИНА после атаки новобранца приморцев Яна КОЛАРЖА добил шайбу в незащищенный угол ворот и сократил разрыв в счете до минимума, а затем на 58-й Сергей ШИРОКОВ окончательно снял вопрос о победителе, отправив шайбу под перекладину. 4:2 - первая победа "Авангарда" в сезоне 2014/15 и второе поражение подряд "Адмирала", в первом матче проигравшем "Амуру" 4:5. Главный тренер ХК "Адмирал" Душан ГРЕГОР: