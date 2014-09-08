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Льготные категории граждан смогут посещать Приморский театр оперы и балета бесплатно

8 сентября 2014, 15:47
Воспользоваться возможностью посетить концерты и представления театра бесплатно или по льготной стоимости можно уже с 11 сентября.

В Приморском театре оперы и балета вступает в силу Положение о порядке предоставления льгот отдельным категориям граждан.

Воспользоваться возможностью посетить концерты и представления театра бесплатно или по льготной стоимости можно уже с 11 сентября. Напомним, что в этот день в 19 часов состоится «Большой концерт» в рамках II краевого музыкального фестиваля «Приморский ключ». Музыканты исполнял произведения С. Прокофьева, Д. Шостаковича и А. Скрябина.

Льготные билеты будут предоставляться театром при посещении текущего репертуара и некоммерческих мероприятий в пределах утвержденной квоты мест в количестве 20 на одно мероприятие. Льготные билеты поступают в кассу за два часа до начала мероприятия. Льготы отдельным категориям граждан предоставляются на основании удостоверений, справок, паспорта, свидетельства о рождении и других документов, удостоверяющих социальный статус гражданина и подтверждающих его право на льготу.

Категории граждан, которым предоставляются льготы

Вид услуг, по которым предоставляются льготы

Размер льготы (%)

Документы, предоставляемые для получения льгот

Участники Великой Отечественной войны, Инвалиды ВОВ, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена, Герои Социалистического труда.

Бесплатное посещение спектаклей текущего репертуара

100%

Удостоверение

Многодетные семьи

Льготное посещение спектаклей текущего репертуара

50%

Удостоверение многодетной семьи, свидетельство о рождении ребенка (Согласно возрастному цензу)

Инвалиды, признанные в установленном порядке нетрудоспособными (1-2 группа), не колясочники

Льготное посещение спектаклей текущего репертуара

50%

Справка, подтверждающая факт установления инвалидности

Дети-инвалиды и лица их сопровождающие (в кол-ве 1 человек), не колясочники

Бесплатное посещение спектаклей текущего репертуара

100%

Справка, подтверждающая факт установления инвалидности

Ветеран труда Приморского края

Бесплатное посещение текущего репертуара

100 %

Удостоверение

Граждане, пережившие блокаду в г. Ленинграде в период ВОВ

Бесплатное посещение текущего репертуара

100 %

Удостоверение

Подробную информацию о работе Приморского театра оперы и балета вы всегда можете узнать на официальном сайте театра или по телефону справочной службы 200-15-15.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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