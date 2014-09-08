Льготные категории граждан смогут посещать Приморский театр оперы и балета бесплатно

В Приморском театре оперы и балета вступает в силу Положение о порядке предоставления льгот отдельным категориям граждан.
Воспользоваться возможностью посетить концерты и представления театра бесплатно или по льготной стоимости можно уже с 11 сентября. Напомним, что в этот день в 19 часов состоится «Большой концерт» в рамках II краевого музыкального фестиваля «Приморский ключ». Музыканты исполнял произведения С. Прокофьева, Д. Шостаковича и А. Скрябина.
Льготные билеты будут предоставляться театром при посещении текущего репертуара и некоммерческих мероприятий в пределах утвержденной квоты мест в количестве 20 на одно мероприятие. Льготные билеты поступают в кассу за два часа до начала мероприятия. Льготы отдельным категориям граждан предоставляются на основании удостоверений, справок, паспорта, свидетельства о рождении и других документов, удостоверяющих социальный статус гражданина и подтверждающих его право на льготу.
Категории граждан, которым предоставляются льготы
Вид услуг, по которым предоставляются льготы
Размер льготы (%)
Документы, предоставляемые для получения льгот
Участники Великой Отечественной войны, Инвалиды ВОВ, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена, Герои Социалистического труда.
Бесплатное посещение спектаклей текущего репертуара
100%
Удостоверение
Многодетные семьи
Льготное посещение спектаклей текущего репертуара
50%
Удостоверение многодетной семьи, свидетельство о рождении ребенка (Согласно возрастному цензу)
Инвалиды, признанные в установленном порядке нетрудоспособными (1-2 группа), не колясочники
Льготное посещение спектаклей текущего репертуара
50%
Справка, подтверждающая факт установления инвалидности
Дети-инвалиды и лица их сопровождающие (в кол-ве 1 человек), не колясочники
Бесплатное посещение спектаклей текущего репертуара
100%
Справка, подтверждающая факт установления инвалидности
Ветеран труда Приморского края
Бесплатное посещение текущего репертуара
100 %
Удостоверение
Граждане, пережившие блокаду в г. Ленинграде в период ВОВ
Бесплатное посещение текущего репертуара
100 %
Удостоверение
Подробную информацию о работе Приморского театра оперы и балета вы всегда можете узнать на официальном сайте театра или по телефону справочной службы 200-15-15.
ZRPRESS.RU, Владивосток.