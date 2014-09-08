Льготные категории граждан смогут посещать Приморский театр оперы и балета бесплатно

Льготные билеты будут предоставляться театром при посещении текущего репертуара и некоммерческих мероприятий в пределах утвержденной квоты мест в количестве 20 на одно мероприятие. Льготные билеты поступают в кассу за два часа до начала мероприятия. Льготы отдельным категориям граждан предоставляются на основании удостоверений, справок, паспорта, свидетельства о рождении и других документов, удостоверяющих социальный статус гражданина и подтверждающих его право на льготу.