Вьетнам и Приморье планируют развивать марикультуру и лесопереработку

Глава Приморья Владимир Миклушевский встретился с вице-премьером Социалистической Республики Вьетнам господином Хоанг Чунг Хай, сообщает сайт primorsky.ru. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере марикультуры и лесоперерабатывающего производства. Открывая встречу, Владимир Миклушевский поздравил вьетнамских коллег с успешным завершением 17 заседания Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое прошло в Приморье 4-5 сентября, и рассказал о дальнейших планах развития региона. «Мы изучаем лучший мировой опыт создания индустриальных парков. Здесь будет построена необходимая инфраструктура, а также введен специальный налоговый режим», - отметил глава региона. Владимир Миклушевский рассказал о проектах создания индустриального парка в Надеждинском районе и агротехнопарка по переработке сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Михайловском районе. Также он сообщил о создании территории опережающего развития на острове Русском, проекте строительства предприятия ВНХК в Партизанском районе. «Мы развиваем порты Зарубино и Восточный, планируем создать особую экономическую зону портового типа, также там могут быть сборочные цеха. Мы заинтересованы в развитии деревообработки, у нас есть высокотехнологичные заводы на севере края. Готовы развивать это направление», - подчеркнул Владимир Миклушевский. Вице-премьер Социалистической Республики Вьетнам Хоанг Чунг Хай отметил, что Приморье – перспективный регион для развития бизнеса. «У вас хорошая инфраструктура, большой туристический потенциал. Налоговые послабления, безусловно, позитивно сыграют на привлечении инвесторов. Мы готовы рассмотреть вопрос производства в Приморье морепродуктов и мебели», - сказал он. Напомним, создание промышленных площадок - новое направление развития экономики Приморского края. Глава региона Владимир Миклушевский поставил задачу – для привлечения инвесторов сформировать площадки, готовые для размещения на них промышленных и транспортно-логистических объектов. Для этого к территории должны быть подведены инженерные коммуникации, обеспечена высокая транспортная доступность. Отметим, в этом году будет налажено регулярное прямое авиасообщение с Республикой Вьетнам. Соответствующая договоренность была достигнута накануне в ходе 17 заседания Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.