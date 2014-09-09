Будущее приморского IT-сектора начали обсуждать на Дальинфокоме-2014 во Владивостоке

- От лица губернатора, от лица жителей Приморья я приветствую всех участников форума на форсайт-сессии "Связь, массовые коммуникации и информационные технологии: как обеспечить развитие Дальнего Востока и интеграцию России на рынки АТР". IT-отрасль сегодня распространилась во все сферы деятельности человека - в образование, медицину, госуслуги. В 2013 году в Приморье мы приняли стратегию развития информационного общества на 2014-2020 годы. И уже сегодня мы находимся на этапе перехода всех видов госуслуг в электронный формат. И у нас впереди интенсивная работа. Желаю всем успехов и применения полученных сегодня знаний в вашей дальнейшей работе, - поприветствовал собравшихся вице-губернатор Алексей Сухов.