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Будущее приморского IT-сектора начали обсуждать на Дальинфокоме-2014 во Владивостоке

9 сентября 2014, 16:25
На форсайт-сессии собрались эксперты в области информационных технологий, программисты и дизайнеры.

На форсайт-сессии собрались эксперты в области информационных технологий, программисты и дизайнеры

Перспективы развития приморского IT-сектора собрались обсудить ведущие эксперты в области информационных технологий на седьмом Дальневосточном форуме Дальинфоком-2014 сегодня, 9 сентября. С приветственным словом к собравшимся обратились вице-губернатор Приморского края Алексей Сухов, ректор Дальневосточного федерального университета Сергей Иванец, директор Приморского филиала ОАО "Ростелеком" Руслан Тулаганов, сообщает корр. РИА PrimaMedia с места событий.

- От лица губернатора, от лица жителей Приморья я приветствую всех участников форума на форсайт-сессии "Связь, массовые коммуникации и информационные технологии: как обеспечить развитие Дальнего Востока и интеграцию России на рынки АТР". IT-отрасль сегодня распространилась во все сферы деятельности человека - в образование, медицину, госуслуги. В 2013 году в Приморье мы приняли стратегию развития информационного общества на 2014-2020 годы. И уже сегодня мы находимся на этапе перехода всех видов госуслуг в электронный формат. И у нас впереди интенсивная работа. Желаю всем успехов и применения полученных сегодня знаний в вашей дальнейшей работе, - поприветствовал собравшихся вице-губернатор Алексей Сухов.

Ректор ДВФУ Сергей Иванец в уступительном слове обозначил важность интеграции образования и IT-сектора.

- Сколько бы не вспоминали известных российских специалистов, которые успешно производят продукты в области информационных технологий за границей, но это не наше. Проблема в образовании, как ни грустно, но у нас в этом плане есть отставание при широком потенциале. Очень хочется услышать от реального IT-сектора что не хватает высшим учебным заведениям, чтобы готовить качественных специалистов. Мы надеемся в дальнейшем выйти в этом направлении на международным уровень, - подчеркнул ректор.

Подытожил открытие форсайт-сессии директор Приморского филиала ОАО "Ростелеком" Руслан Тулаганов.

- Нам посчастливилось стать стратегическим партнером Дальинфокома-2014. Проведение таких мероприятий безусловно благотворно скажется на развитии всего IT-сектора в Приморье. Ведь будущее без информационных технологий сегодня невозможно, - сказал представитель Ростелекома.

Напомним, Дальневосточный форум информационных технологий и телекоммуникаций Дальинфоком-2014 открылся сегодня, 9 сентября, в Приморье. Он продлится два дня, за это время специалисты IT-сферы обсудят целый ряд вопросов, проведут круглые столы и спич-сессии. Кроме того, в рамках Дальинфокома пройдут чемпионат по киберспорту, олимпиада программистов, школа стартапов, выставка IT-expo.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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