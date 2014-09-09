Дальинфоком-2014 поможет IT-сообществу Приморья наладить коммуникации – Алексей Щуров

Дальинфоком-2014 поможет IT-сообществу Приморья наладить коммуникации друг с другом, поделиться опытом и внести свой вклад в развитие региона. Такими словами директор департамента информатизации и телекоммуникаций Приморья Алексей Щуров поприветствовал собравшихся на главном IT-событии года.
- Сегодня я вижу не только много знакомых лиц, но также и тех, с кем нам только предстоит познакомиться. Первый раз мы организовали Дальинфоком в 2006 году, и с тех пор мы продолжаем собирать вместе представителей IT-сообщества. Уверен, что ваша сегодняшняя встреча будет плодотворной: вы сможете познакомиться, задать интересующие вас вопросы и наладить связь друг с другом, - сказал Алексей Щуров.
Участников Дальинфокома-2014 также поприветствовали руководители компаний "Ростелеком" и "Ланит-ДВ".
Напомним, Дальневосточный форум информационных технологий и телекоммуникаций Дальинфоком-2014 открылся сегодня, 9 сентября, в Приморье. Он продлится два дня, за это время специалисты IT-сферы обсудят целый ряд вопросов, проведут круглые столы и спич-сессии. Кроме того, в рамках Дальинфокома пройдут чемпионат по киберспорту, олимпиада программистов, школа стартапов, выставка IT-expo.
В программе форума - форсайт-сессия "Сфера информационных технологий и телекоммуникаций в Тихоокеанской России: пути интеграции в АТР", в которой примут участие представитель министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, ректор ДВФУ Сергей Иванец, представители ведущих телекоммуникационных компаний Microsoft, "Ростелеком", местное экспертное, образовательное и бизнес–сообщество.
ZRPRESS.RU, Владивосток.