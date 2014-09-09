Дальинфоком-2014 поможет IT-сообществу Приморья наладить коммуникации – Алексей Щуров

- Сегодня я вижу не только много знакомых лиц, но также и тех, с кем нам только предстоит познакомиться. Первый раз мы организовали Дальинфоком в 2006 году, и с тех пор мы продолжаем собирать вместе представителей IT-сообщества. Уверен, что ваша сегодняшняя встреча будет плодотворной: вы сможете познакомиться, задать интересующие вас вопросы и наладить связь друг с другом, - сказал Алексей Щуров.