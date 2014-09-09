Хоккей: "Адмирал" потерпел третье поражение подряд

- Мне сложно подобрать слова к сегодняшнему матчу. Если вы ожидаете, что я буду критиковать свою команду, то сразу скажу – нет, не буду. Меня жизнь научила думать позитивно, и я стараюсь это делать. Мы допускали ошибки, и соперник нас незамедлительно наказывал. Мы играли не так плохо, как показал итоговый счёт. Психологически после поражений команде сейчас очень тяжело, поэтому нам очень важно не поддаваться такому настрою, не сломаться. Мы сделаем выводы, но в тоже время постараемся найти и что-то положительное в нашей игре, и я это что-то сегодня видел вопреки результату. Ну и, конечно же, поздравляю соперника с победой! Ну а мы будем работать, будем стараться, - приводит слова Грегора официальный сайт "Барыса".