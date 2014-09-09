Интеграция образования и ИТ-технологий позволят Приморью выйти на рынок АТР - ректор ДВФУ

- Мы находимся в сердце АТР, и у нас есть возможности влиться в сферу IT-технологий наших соседей, которые являются настоящими "законодателями мод" в этой сфере. Нужно воспользоваться возможностям, которые есть у университета, - сказал Сергей Иванец.