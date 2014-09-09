Приморский край обеспечит мясом не только себя, но и страны АТР

Главной темой научно-производственного семинара «День поля-2014», который состоялся вчера, 8 сентября, в Спасском районе, стала продовольственная безопасность. В семинаре приняли участие вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоренко, председатель Законодательного Собрания Виктор Горчаков, директор краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия Андрей Бронц и около 230 представителей сельскохозяйственной промышленности Приморья, Амурской области и Хабаровского края. Сергей Сидоренко, отметил, что в этом году в регионе особенно хороший урожай. «Мы получили 110 тысяч тонн ранних зерновых, что в два раза больше, чем в прошлом году. Также увеличился размер пашни. По сое на 45 тысяч гектаров больше, чем в прошлом», - заявил вице-губернатор. Как сказал Андрей Бронц, в последние годы наиболее перспективными экспортными культурами в Приморье являются соя и кукуруза. «Причем на рынке востребована соя с высоким содержанием белка, и сейчас работа по внедрению таких сортов ведется совместно с канадскими и российскими селекционерами», - отметил директор департамента. В продолжении темы продовольственной безопасности Приморья Сергей Сидоренко предложил ежегодно проводить в крае и день животновода. «На сегодняшний день у нас в крае мало внимания уделяется животноводству, в частности свиноводству. Но задачи на ближайшие три года департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края уже поставлены. К концу года в Приморье будут сданы 3 свиноводческих комплекса, а к 2017 году наш регион сможет перейти от края завозящего мясо к краю, экспортирующему его в Азиатско-Тихоокеанский регион". Практическая часть семинара уже проходила в селе Прохоры, все участники были поделены на три группы, каждая из которых во главе с агрономами и техниками отправилась осматривать опытные участки по выращиванию сои и кукурузы.