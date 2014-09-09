Теплоход из Приморья мог затонуть из-за нарушения правил безопасности

Все, кроме старшего помощника капитана, успели перебраться на спасательный плот. Утром 4 сентября их подобрали экипажи нескольких судов. При этом один из спасенных, второй помощник капитана, скончался. 5 сентября в результате поисковой операции в море было найдено тело пропавшего старпома.