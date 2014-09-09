Теплоход из Приморья мог затонуть из-за нарушения правил безопасности

По факту крушения теплохода "Полайн" начата доследственная проверка
Доследственная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), сообщила пресс-служба Дальневосточного СУ на транспорте СКР.
Отмечается, что в настоящее время в рамках доследственной проверки выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливаются причины гибели судна и людей.
Следователи опрашивают членов экипажа, доставленных в город Владивосток. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Лесовоз "Полайн" под флагом Камбоджи (судовладелец компания "МВ-Лайн") вышел с грузом пиломатериалов из приморского порта Ольга в китайский Тайцанг. Экипаж состоял из 10 человек: девяти россиян и одного гражданина Украины. Днем 3 сентября судно затонуло в Японском море.
Все, кроме старшего помощника капитана, успели перебраться на спасательный плот. Утром 4 сентября их подобрали экипажи нескольких судов. При этом один из спасенных, второй помощник капитана, скончался. 5 сентября в результате поисковой операции в море было найдено тело пропавшего старпома.
Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток