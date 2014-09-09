Во Владивостоке открылся форум "Дальинфоком-2014"

Всего в "Дальинфокоме" в течение двух дней примут участие более 500 человек - представители IT-отрасли, образования и науки, органов власти всех уровней.Сооснователь первого в России частного hardware технопарка Navigator Campus и ангельского фонда GRAVIZapp"s, президент Союза молодых лидеров инноваций Рамиль ИБРАГИМОВ представит вниманию участников секции доклад по теме - "От стартапа до технопарка".