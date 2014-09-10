В Приморье на базе "Ярославского ГОКа" пока строят только воздушные замки

Глава Приморья Владимир Миклушевский 9 сентября провел рабочее совещание с руководством холдинга «РУСАЛ» - собственниками приморского предприятия «Ярославский ГОК». Открывая встречу, Владимир Миклушевский подчеркнул, что руководство холдинга должно найти возможность запустить производство. «Год назад, когда предприятие останавливалось, мы с вами договаривались, что будут предприняты шаги по запуску завода в новой технологии. Мы все понимаем, что на предприятии работают люди, они должны жить в поселке и иметь работу. Я разговаривал с руководителем «РУСАЛа» Олегом Дерипаской и выразил неудовлетворенность ситуацией. Оставлять предприятие остановленным мы не можем. Вместе – и власти края, и руководство компании – мы должны найти выход из ситуации и производство запустить», - заявил глава региона. Директор дирекции по проектам объединенной компании «РУСАЛ» Алексей Арнаутов рассказал, что на момент остановки «Ярославского ГОКа» на предприятии велась добыча руды по старым технологиям. Себестоимость продукции составляла 2 тысячи долларов США за тонн, в то время как в Китае – 1 250 долларов за тонну. То есть предприятие было экономически невыгодным. «Мы не меняем планов по модернизации производства. Основные направления развития – это получение руды и плавикового шпата для сухого способа производства фтористого алюминия, который является сырьем для алюминиевых заводов компании «РУСАЛ». Сегодня мы ищем технологию для модернизации площадки в поселке Ярославский», - сообщил Алексей Арнаутов. Владимир Миклушевский предложил также искать альтернативные производства, чтобы сократить время простоя предприятия. По итогам встречи глава региона и представитель «РУСАЛА» договорились рассмотреть возможность запуска в поселке Ярославском цинкового производства. Будут проведены совместные технико-экономические оценки этого проекта. «Мы сделаем максимум для того, чтобы жители поселка, квалифицированные специалисты, смогли выйти на рабочие места», - заверил главу Приморья Алексей Арнаутов. Напомним, Владимир Миклушевский в ходе рабочей поездки в Хорольский район 29 августа провел совещание с руководством и работниками «Ярославского ГОКа».