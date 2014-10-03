Общественность Приморья внесет свои предложения в программу развития края

До конца года в крае пройдут общественные слушания, в результате которых будет доработан план развития региона. Об этом заявил глава Приморья в новом выпуске программы «Владимир Миклушевский. Блиц» в эфире ГТРК «Владивосток».
Как заявил Губернатор края, для создания эффективной программы развития региона важно учесть мнение общественности, экспертов, а также глав муниципалитетов.
«До конца года мы проведем совещания и наметим план развития всех сфер для каждого района в отдельности. Важно понять, как развивать те или иные отрасли в привязке к конкретным муниципалитетам. Например, горнорудная промышленность будет развиваться в нескольких районах. Значит, надо сразу думать о развитии инфраструктуры в этих же районах», - отметил Владимир Миклушевский.
Глава Приморья также подчеркнул, что это поможет скорректировать программу развития, которую власти края осуществляют сейчас.
«Летом я и моя команда провели рабочие совещания по краю в рамках «Большого проезда». Основной задачей этих поездок и было посмотреть текущие проблемы в муниципалитетах и понять перспективы развития того или иного района», - акцентировал Владимир Миклушевский.
Напомним, во время торжественной церемонии инаугурации 22 сентября Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский заявил, что в ближайшее время будут утверждены 100 первоочередных задач для решения текущих проблем в каждом муниципалитете.
Отметим, программа «Владимир Миклушевский. Блиц» выходит на телеканале Россия-1 каждые две недели, по субботам.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.