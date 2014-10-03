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Общественность Приморья внесет свои предложения в программу развития края

3 октября 2014, 17:20
До конца года пройдут общественные слушания, в результате которых будет доработан план развития региона

До конца года в крае пройдут общественные слушания, в результате которых будет доработан план развития региона. Об этом заявил глава Приморья в новом выпуске программы «Владимир Миклушевский. Блиц» в эфире ГТРК «Владивосток».

Как заявил Губернатор края, для создания эффективной программы развития региона важно учесть мнение общественности, экспертов, а также глав муниципалитетов.

«До конца года мы проведем совещания и наметим план развития всех сфер для каждого района в отдельности. Важно понять, как развивать те или иные отрасли в привязке к конкретным муниципалитетам. Например, горнорудная промышленность будет развиваться в нескольких районах. Значит, надо сразу думать о развитии инфраструктуры в этих же районах», - отметил Владимир Миклушевский.

Глава Приморья также подчеркнул, что это поможет скорректировать программу развития, которую власти края осуществляют сейчас.

«Летом я и моя команда провели рабочие совещания по краю в рамках «Большого проезда». Основной задачей этих поездок и было посмотреть текущие проблемы в муниципалитетах и понять перспективы развития того или иного района», - акцентировал Владимир Миклушевский.

Напомним, во время торжественной церемонии инаугурации 22 сентября Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский заявил, что в ближайшее время будут утверждены 100 первоочередных задач для решения текущих проблем в каждом муниципалитете.

Отметим, программа «Владимир Миклушевский. Блиц» выходит на телеканале Россия-1 каждые две недели, по субботам.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.

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