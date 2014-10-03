Общественность Приморья внесет свои предложения в программу развития края

«До конца года мы проведем совещания и наметим план развития всех сфер для каждого района в отдельности. Важно понять, как развивать те или иные отрасли в привязке к конкретным муниципалитетам. Например, горнорудная промышленность будет развиваться в нескольких районах. Значит, надо сразу думать о развитии инфраструктуры в этих же районах», - отметил Владимир Миклушевский.