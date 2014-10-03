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Российские медалисты Сочи-2014 остались без призовых

3 октября 2014, 15:22
В этом виноваты сами спортивные федерации, в которых после Олимпиады начались дележи и разборки
Сюжет
В России

Российским сноубордистам Виктору УАЙЛДУ и Алене ЗАВАРЗИНОЙ не выплатили призовые за минувший сезон, в ходе которого они завоевали несколько медалей на зимних Олимпийских играх-2014 в Сочи. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Нам не заплатили бонусы за прошлый сезон. Никто из сборной по сноуборду призовых не получил. Ни призеры Олимпиады, ни тренеры, ни сервисмены, ни врачи», - заявила Заварзина, которая завоевала бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе на Играх-2014.

Также не получил денег муж Заварзиной - натурализованный сноубордист Виктор Уайлд. На сочинской Олимпиаде он выиграл сразу две золотые награды.

Произошедшая ситуация объяснилась юридическим казусом. После Олимпийских игр-2014 Федерация сноуборда России выделилась в отдельную организацию, выйдя из состава Федерации горнолыжного спорта России (ФГССР). При этом после разделения руководство ФГССР отказалось выплачивать сноубордистам обещанные бонусы. «Нынешний президент ФГССР Леонид МЕЛЬНИКОВ дал понять, что денег ждать не стоит», - подчеркнула Заварзина.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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