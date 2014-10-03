Российские медалисты Сочи-2014 остались без призовых

«Нам не заплатили бонусы за прошлый сезон. Никто из сборной по сноуборду призовых не получил. Ни призеры Олимпиады, ни тренеры, ни сервисмены, ни врачи», - заявила Заварзина, которая завоевала бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе на Играх-2014.