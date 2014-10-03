Сегодня во Владивостоке стартует международный читательский марафон (Программа)

Владивосток – один из 30 города мира, где пройдёт международный читательский марафон. 3-4 октября 2014 года Музей Города (Петра Великого, 6) станет одной из площадок для международного проекта «Каренина. Живое издание», сообщает пресс-служба музея им. Арсеньева.
Гости отправятся в самое настоящее путешествие: Музей на время трансформируется в Поезд Времени, а залы – в станции, где развернутся многочисленные события прошлого и настоящего, связанные с героями произведения «Анна Каренина», с судьбой и эпохой автора Л.Н. Толстого. В окружении необычных инсталляций каждый путешественник сможет прожить свою историю...
Станция 1. Владивосток, начало XX века. Железнодорожный вокзал
Далёкий Владивосток всегда был перекрестком дорог. А с тех пор, как железное полотно связало город с центральной Россией, эта его роль стала ещё более заметной. Волею судеб сын и дочь Л.Н. Толстого в начале XX века оказались во Владивостоке. У каждого из них своя история, о которой узнают гости. Здесь же развернется лекторий и дискуссионный клуб, пройдёт серия публичных интервью. Темы событий будут раскрыты в ближайшее время. Тогда же стартует предварительная регистрация.
Станция 2. Владивосток, 2014. Синематека
За всю историю кинематографа насчитывается более 40 экранизаций романа «Анна Каренина». Как минимум четверть из них гости смогут посмотреть на Второй станции. Вниманию путешественников также будут представлены видеоверсия одного из самых успешных спектаклей и видеоверсия балета.
Станция 3. Владивосток, конец XIX века. Литературный салон
Здесь можно будет отдохнуть, насладиться фортепьянной музыкой, чаепитием, а также стать участником творческих событий, которые будут держаться в секрете до самого последнего момента.
Станция 4. «Каренина. Живое издание», 2014
Именно здесь пройдёт подготовка к эфиру чтецов и организован весь процесс интеграции нашего города в международный проект. А на большом экране можно будет следить за ходом проекта по всему миру.
Станция 5. 1910. Рождение коллекции В.К. Арсеньева. Смерть Л.Н. Толстого
На станции номер 5 размещена уникальная этнографическая коллекция Владимира Клавдиевича Арсеньева, одного из безусловных гениев места, у которого с Владивостоком связано множество важных жизненных событий. Примечателен тот факт, что Арсеньев начал собирать её в 1910 году, в последний год жизни Льва Николаевича Толстого.
Станция 6. Владивосток, XXI век. Игротека
Сюжет романа «Анна Каренина» наполнен множеством событий. Настоящие знатоки творчества Л.Н. Толстого смогут получить удовольствие, задержавшись на станции 6, где гостям будут предложены интеллектуальная викторина и интерактивная игра по мотивам произведения. А юных путешественников ждёт специальная детская программа.
Станция 7. Сказочная. Бесконечность
Официальная презентация проекта «Сказки с молоком» – серия иллюстрированных спектаклей по сказкам известных авторов.
Поезд Времени проследует от станции Владивосток до станции Бесконечность:
День первый (3 октября) – с 17:00 до 24:00
День второй (4 октября) – с 10:00 до 22:00
Время включения в прямой эфир чтецов из Владивостока:
День первый (3 октября) – с 19:00 до 23:00
День второй (4 октября) – с 11:00 до 15:00
Стоимость билетов на поезд: Однодневное путешествие
Взрослые – 200 руб. Дети от 5 до 7 лет, школьники, студенты, пенсионеры – 100 руб. Двухдневное путешествие
Взрослые – 300 руб.
Дети от 5 до 7 лет, школьники, студенты, пенсионеры – 150 руб.
Страница проекта во Владивостоке – http://vk.com/kareninalivevl
Интернет-партнер проекта – «МегаФон»
Расписание:
3 октября (пятница)
Каренина. Живое издание
18:50-19:00 – Открытие проекта
19:00-00:00 – Включение Владивостока в международное вещание
23:30 – Онлайн вещание
Лекторий
20:00-21:00 – лекция Анжелики Петрук «Андрей и Александра. Толстые во Владивостоке»
Синематека
17:30-18:20 – Экранизация «Анна Каренина» (1918, Венгрия, реж. М.Гараш)
19:30-20:32 – Фильм-балет «Анна Каренина» (1974, СССР, реж. М.Пилихина)
21:20-23:45 – Экранизация «Анна Каренина» (2012, Великобритания реж. Д.Райт)
Литературный салон
17:30-18:10 – Фортепианный концерт
19:00-23:15 – Кафе: чай, кофе, снеки
Игротека
17:30-19:00 – Настольная игра «Принцип Анны»
19:30-21:00 – Интеллектуальная викторина «Доктор Время»
21:30-23:00 –Настольная игра «Принцип Анны»
Сказки с молоком
21:30-22:10 – Х.К.Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» (проект для детей и взрослых)
4 октября (суббота)
Каренина. Живое издание
10:00 – Онлайн вещание
11:00-15:00 – Включение Владивостока в международное вещание
15:00 – Онлайн вещание
Лекторий
13:00-4:00 – публичное интервью А.Филатов "Анна Каренина - жертва киноиндустрии. Опыт адаптации"
15:00-16:00 –публичное интервью Андрей Василенко "Экранизация как опыт перевода"
16:30-18:00 – дискуссия Марьяна Золина "Зачем читать "Анну Каренину"?"
Синематека
11:30-13:00 – Экранизация «Анна Каренина» (1935, США, реж. К.Браун)
14:00-16:15 – Экранизация «Анна Каренина» (1948, Великобритания, реж. Ж.Дювилье)
17:00-19:15 – Экранизация «Анна Каренина» (1967, СССР, реж.А.Зархи)
19:30-22:00 – фильм-спектакль «Анна Каренина» (1953, СССР, реж.Т.Лукашевич)
Литературный салон10:15-11.00 Фортепианный концерт
11:00-16:15 – Кафе: чай, кофе, снеки
17:00-22:00 – Кафе: чай, кофе, снеки
Игротека
11:00-12:00 – Детский мастер-класс «Театр в коробке»
12:30-13:30 – Детский мастер-класс «Закладки для книги»
14:00-15:00 – Детский мастер-класс «Театр в коробке»
15:30-17:00 – Настольная игра «Принцип Анны»
17:15-18:45 – Интеллектуальная викторина «Доктор Время»
19:00-20:30 – Настольная игра «Принцип Анны»
20:45-22:00 – Интеллектуальная викторина «Доктор Время»
Сказки с молоком
14:00-14:40 – А.А.Милн «+Обыкновенная Сказка»
15:30-16:10 – Х.К.Андерсен «Дикие лебеди»
18:30-19:10 – Х.К.Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»
20:00-20:40 – Х.К.Андерсен «Дикие лебеди»
Подробнее о проекте:
Проект «Каренина. Живое издание» стартовал по всему миру: желающие записывали отрывки из одноимённого романа и выкладывали на YouTube с хэштегом #KareninaLive. Финальное прочтение в онлайн-режиме пройдёт 3 и 4 октября в 30 городах, 6 из которых в России.
«Каренина. Живое издание» – совместный проект музея-усадьбы Льва Николаевича Толстого «Ясная поляна» и +Google Россия призванный объединить любителей русской классики по всему миру. Впервые в истории любой интернет-пользователь, прошедший отбор, сможет принять участие в онлайн чтении бессмертного романа «Анна Каренина» наравне с актёрами театра и кино, известными музыкантами и художниками, потомками Толстого и популярными видеоблогерами!
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.