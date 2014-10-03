Сегодня во Владивостоке стартует международный читательский марафон (Программа)

Далёкий Владивосток всегда был перекрестком дорог. А с тех пор, как железное полотно связало город с центральной Россией, эта его роль стала ещё более заметной. Волею судеб сын и дочь Л.Н. Толстого в начале XX века оказались во Владивостоке. У каждого из них своя история, о которой узнают гости. Здесь же развернется лекторий и дискуссионный клуб, пройдёт серия публичных интервью. Темы событий будут раскрыты в ближайшее время. Тогда же стартует предварительная регистрация.