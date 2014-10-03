В Приморье гражданин Китая осужден за незаконное пересечение границы РФ

Как установлено в судебном заседании, заведомо зная о том, что въезд в Российскую Федерацию фигуранту дела запрещен до 26.09.2016 года (в связи с тем, что ранее он нарушил порядок временного пребывания на территории Российской Федерации), в августе 2014 года он незаконно пересек Государственную границу РФ.