Жители Приморья из групп высокого риска инфицирования могут сделать прививку от гриппа бесплатно

Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморья, бесплатно сделать прививки от гриппа могут дети и взрослые из групп высокого риска инфицирования и осложнений - организованные и неорганизованные малыши с 6-месячного возраста, школьники, студенты высших и средних учебных заведений, работники образовательных учреждений, медицинские работники, лица старше 60 лет, прочие «группы риска».