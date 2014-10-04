Проект Google во Владивостоке поддержал МегаФон

Идея настоящего читательского марафона, во время которого люди со всего мира в прямом эфире прочитают великий роман Льва Толстого «Анна Каренина», принадлежит Музею-усадьбе «Красная поляна» и компании Google. В рамках проекта «живые чтения» произведения состоятся на 26 площадках нашей страны – от Москвы до Владивостока. Среди площадок марафона - Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», книжный магазин «Москва», дизайн-завод «Флакон», Красноярская Краевая Библиотека и многие другие.