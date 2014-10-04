Проект Google во Владивостоке поддержал МегаФон

«МегаФон» выступил официальным интернет-партнером проекта Google Россия «Каренина. Живое издание». Знаменитый роман прочтут более 700 чтецов из 30 городов по всему миру.
В течение 30 часов актеры театра и кино, журналисты, музыканты, потомки великого писателя, художники, ученые, популярные видеоблогеры и победители отбора чтецов #KareninaLive на YouTube будут выходить в прямой эфир и зачитывать свою часть романа. Высокоскоростной интернет от «МегаФона» позволит соединить воедино площадки проекта, расположенные в различных регионах страны в прямом эфире на YouTube.
Идея настоящего читательского марафона, во время которого люди со всего мира в прямом эфире прочитают великий роман Льва Толстого «Анна Каренина», принадлежит Музею-усадьбе «Красная поляна» и компании Google. В рамках проекта «живые чтения» произведения состоятся на 26 площадках нашей страны – от Москвы до Владивостока. Среди площадок марафона - Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», книжный магазин «Москва», дизайн-завод «Флакон», Красноярская Краевая Библиотека и многие другие.
«В таком масштабном проекте, как «Каренина. Живое издание» качество интернет-соединения имеет важное, возможно даже ключевое значение. Используя высокоскоростной мобильный интернет «МегаФона», организаторы соединили в единую сеть более 20 российских площадок. Уже сегодня мы увидим в режиме телемоста участников проекта, находящихся за тысячи километров друг от друга», - комментирует Петр Лидов, директор по связям с общественностью «МегаФона».
Во Владивостоке включение международного проекта «Каренина. Живое издание» пройдет на площадке Музея Города (ул. Петра Великого, 6). Отрывки из романа владивостокцы будут читать 3 октября с 19:00 до 23:00 и 4 октября с 11:00 до 15:00. Среди них – вице-губернатор Приморского края Татьяна Заболотная, исполнительный директор «Меридианов Тихого» Наталья Шахназарова, журналисты Владимир Ощенко и Ольга Сомкина, директор библиотечной сети Сергей Соловьев, актеры театра им. Горького Валентин Запорожец и Марина Волкова.
Наблюдать за чтениями можно будет в режиме онлайн 3 и 4 октября на официальном канале проекта в YouTube, а по завершении проекта все видео, а также текст произведения будут доступны на сайте.
Досье ZRPRES: Лицензионная территория Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон» (сеть «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири) занимает более 45% территории Российской Федерации (общей площадью более 8 миллионов квадратных километров). Это 9 субъектов Дальневосточного Федерального округа и 3 субъекта Сибирского Федерального округа: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ. Количество абонентов «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири составляет более 4,8 млн.
ZRPRESS.RU, Владивосток.