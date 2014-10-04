В SWIFT выступили категорически против исключения России из системы

Издание отмечает, что политики в Вашингтоне, оказывающие давление на SWIFT, считают исключение России из системы межбанковских телекоммуникаций привлекательным и действенным шагом. Однако в SWIFT это решение называют опасной прихотью и ангажированностью. Там опасаются, что такой шаг спровоцирует другие страны создать конкурирующие системы, чтобы защитить себя от подобных угроз. В SWIFT уверены, что появление нескольких аналогов сделает систему трансграничных платежей менее эффективной.