Хоккей: ЦСКА вынес "Адмирал" в одну калитку

"У нас сегодня отчетливо было видно, что накопилось усталость. Это не отговорки – это факт, - приводит слова главного тренера ХК "Адмирал" Душана ГРЕГОРА официальный сайт "моряков". - Мы не успевали в движении, проигрывали в единоборствах, это было заметно. ЦСКА нам показал современный хоккей. Неопытным игрокам, которым я постоянно давал игровое время, сегодня не хватало желания. Если не успеваешь умением и силой, то ты должен сравняться с соперником, с опытными игроками, за счет желания. С таким соперником надо играть на сто процентов каждый момент на льду. Я говорил, что не буду критиковать своих игроков через прессу, но сегодня это сделаю. Вопреки тому, что я уже сказал про усталость и график, не могут УШЕНИНЫ, МАКАРОВ, ГОРШКОВ, ДАВЫДОВ, другие игроки, выходить на лед без желания, которое было, например, у ЗУБОВА, УГАРОВА. На стороне соперника, у такого игрока, как РАДУЛОВ, я видел желание, видел, что он бился. Этого нам сегодня не хватило, с этим будем разбираться. Тот современный хоккей, который нам показал соперник – хорошая школа для игроков. Только работать дальше, другого пути для наших игроков я не вижу.