Каренина бросилась под поезд и во Владивостоке

«Степан Аркадьич не избирал ни направления, ни взглядов, а эти направления и взгляды сами приходили к нему, точно так же, как он не выбирал формы шляпы или сюртука, а брал те, которые носят. А иметь взгляды ему, жившему в известном обществе, было так же необходимо, как иметь шляпу», - два дня звучали строки из романа Льва ТОЛСТОГО в музее им. Арсеньева во Владивостоке.