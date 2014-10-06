У каждого пятого россиянина аккаунт в соцсетях украден хакерами

Но пользователи соцсетей напрасно считают, что их активность никого не интересует. По данным ЛК, за 2013 год ее антивирусы заблокировали 600 млн заходов на мошеннические страницы – с их помощью злоумышленники крадут пользовательские данные. Из них больше 35% сайтов имитировали именно соцсети. По данным компании B2B International, каждый третий пользователь интернета в России сталкивался с подозрительными сообщениями, которые предлагали перейти на неизвестный сайт и скачать вредоносную программу. Еще 10% пользователей получали электронные письма якобы от администраторов соцсетей с просьбой отправить свои данные.