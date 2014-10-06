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В Приморье застройщик скрывает информацию о привлечении средств дольщиков

6 октября 2014, 17:56
Пока строится дом, а дольщики несут застройщику деньги, компания успела накопить штрафов на общую сумму 765 тысяч рублей.

Строительство многоквартирного дома в Уссурийске по улице Выгонной, 4 ведется с нарушениями действующего законодательства. Застройщик осуществляет сбор денежных средств дольщиков, не предоставляя отчетность в инспекцию регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморья.

Кроме того, на сайте застройщика – компании ООО «РЕГИОН-П» размещена проектная декларация на строительство жилого дома, которая содержит неполную информацию о застройщике и проекте строительства. Актуальные сведения в проектную декларацию также не вносятся.

Чтобы защитить права дольщиков, инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморья обратилась в Арбитражный суд Приморского края с заявлением о приостановке сбора денежных средств участников долевого строительства.

Сотрудники инспекции также отметили, что компания ООО «РЕГИОН-П» неоднократно привлекалась к административной ответственности.

«Застройщик осуществляет сбор денежных средств дольщиков, не предоставляя отчетность в инспекцию, хотя по действующему законодательству обязан это делать ежеквартально. С начала года ему выписано штрафов на общую сумму 765 тысяч рублей», - рассказали в инспекции.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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