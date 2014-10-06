В Приморье застройщик скрывает информацию о привлечении средств дольщиков

«Застройщик осуществляет сбор денежных средств дольщиков, не предоставляя отчетность в инспекцию, хотя по действующему законодательству обязан это делать ежеквартально. С начала года ему выписано штрафов на общую сумму 765 тысяч рублей», - рассказали в инспекции.