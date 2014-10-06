Волейбол: "Приморочка" начала с двух поражений подряд

Команда из Владивостока уступила в Красноярске одному из претендентов на награды
Высшая лига "А". 4 октября. Красноярск. "Енисей" (Красноярский край) - "Приморочка" (Приморский край) 3:0 (27:25, 25:16, 25:17)
"Приморочка": Шукайло - 17, Климанова - 10, Чеснокова - 8, Чередникова - 5, Бершакова - 3, Тележук - 1, Щеголева (Л).
"Енисей": Бессонная - 19, Асина - 13, Манзюк - 11.
Артем БОРИСЕНКО, главный тренер ВК "Приморочка":
- В первой партии мы играли на равных с "Енисеем", делали все правильно, грамотно, но все три партии мы не могли добить доигровку, добить съем. Прием было то лучше, то хуже, но просто не могли добить. У нас стояли два игрока, которые на двоих, к сожалению, из всех мячей добили всего 15%. Никаких претензий нет к игре Ольги Шукайло, потому что на ее долю выпала большая нагрузка в атаке, и она с ней справилась, но один игрок не может тащить всю игру в нападении. Пытались делать замены, усилить подачу, но отсутствие ключевых игроков в атаке сказалось на результате.
5 октября. Красноярск. "Енисей" - "Приморочка" 3:0 (25:21, 25:18, 25:8)
"Приморочка": Шукайло - 11 очков, Чередникова - 9, Чеснокова - 7, Бершакова - 4, Климанова - 2, Енина - 1, Тележук - 1, Чернышова - 1, Шишкина, Щеголева (Л).
"Енисей": Кузнецова - 13 очков, Бессонная - 12, Айсина - 11, Манзюк - 11.
Две партии "Приморочка", несмотря на кадровые проблемы, связанные с болезнью ключевых игроков Яны КИСЕЛЕВОЙ, Марии СОРОКИ и Евгении СНЕГИРЕВОЙ, на равных сражалась с "Енисеем". Так в первом сете, проигрывая ко второму техническому перерыву с разницей в 5 очков, после тайм-аута наша команда смогла до минимума сократить отставание - 17:16, но уступила - 25:21. На старте второй партии "Приморочка" и вовсе оторвалась в счете - 4:8, но рывок "5:0" позволил хозяйкам отыграть отставание. "Качели" продолжались до второго технического перерыва, однако в концовке преимущество красноярок было подавляющим - 25:18. Только в третьей партии сибирячки не оставили шанса дальневосточницам, одержав уверенную победу - 25:8.
"Приморочка" следующие матчи проведет 11 и 12 октября на домашней площадке "Олимпийца", где будут принимать курский "Политех".
ZRPRESS.RU, Владивосток
Фото РИА "ПримаМедиа"