Волейбол: "Приморочка" начала с двух поражений подряд

- В первой партии мы играли на равных с "Енисеем", делали все правильно, грамотно, но все три партии мы не могли добить доигровку, добить съем. Прием было то лучше, то хуже, но просто не могли добить. У нас стояли два игрока, которые на двоих, к сожалению, из всех мячей добили всего 15%. Никаких претензий нет к игре Ольги Шукайло, потому что на ее долю выпала большая нагрузка в атаке, и она с ней справилась, но один игрок не может тащить всю игру в нападении. Пытались делать замены, усилить подачу, но отсутствие ключевых игроков в атаке сказалось на результате.