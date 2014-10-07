"Большая тройка" выступает против повышения тарифов на сотовую связь

«В рамках логики министерства подобная инициатива обоснована, прежде всего, актуальными задачами дальнейшего расширения инфраструктурного строительства в индустрии и повышения ассортимента и качества телекоммуникационных услуг. Большую часть нагрузки по финансированию таких проектов несут операторы, для которых подобные издержки становятся все более высокими, учитывая острую конкуренцию на рынке и постепенное снижение рентабельности, в том числе на фоне ценовых войн. Дополнительное давление формируется под влиянием общего экономического спада. В таких условиях игроки рынка вынужденно сокращают капитальные затраты, что негативно сказывается на динамике развития индустрии.