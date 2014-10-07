Facebook приобрела WhatsApp за 19 млрд долларов

3 октября сделку одобрила Еврокомиссия, которая пришла к выводу, что ее заключение не будет препятствовать конкуренции на рынке сервисов по обмену быстрыми сообщениями. «Мы внимательно изучили эту сделку и пришли к выводу, что ее заключение не будет препятствовать конкуренции на этом динамичном рынке», — подчеркнул в заявлении ЕК вице-председатель комиссии и комиссар по вопросам конкуренции Хоакин Альмуния.