Facebook приобрела WhatsApp за 19 млрд долларов

Facebook закрыла сделку по приобретению мобильного мессенджера WhatsApp, говорится в сообщении соцсети. Крупнейшая в истории социальной сети сделка обошлась ей дороже, чем изначально планировалось. Первоначальная цена — $19 млрд — была объявлена в феврале. После этого Facebook ждала одобрения регулирующих органов — от США оно было получено в апреле, а от Еврокомиссии только три дня назад.
По прошествии этого времени сумма сделки подорожала до $21,8 млрд. Это связано с тем, что акции Facebook с тех пор подорожали на 13% (часть денег выплачивается акциями Facebook). →
По условиям сделки все находящиеся в обращении акции, а также опционы WhatsApp погашены и обменены на 177,7 млн акций Facebook класса А ($17,2 млрд). Владельцы акций мессенджера также получили $4,59 млрд наличными.
Сотрудники WhatsApp также стали обладателями 45,9 млн акций Facebook в качестве гранта по сделке. Исполнительный директор WhatsApp Ян Коум и сооснователь и вице-президент компании Брайан Эктон получили 37 475 271 акцию соцсети. Стоимость пакета составляет $2,8 млрд. Коум приобрел грант на $1,9 млрд, Эктон — на $966,3 млн. Кроме того, Коум вошел в совет директоров Facebook.
3 октября сделку одобрила Еврокомиссия, которая пришла к выводу, что ее заключение не будет препятствовать конкуренции на рынке сервисов по обмену быстрыми сообщениями. «Мы внимательно изучили эту сделку и пришли к выводу, что ее заключение не будет препятствовать конкуренции на этом динамичном рынке», — подчеркнул в заявлении ЕК вице-председатель комиссии и комиссар по вопросам конкуренции Хоакин Альмуния.
Facebook объявила о покупке WhatsApp за $19 млрд в феврале, и уже в апреле сделка получила одобрение Федеральной торговой комиссии США. WhatsApp — мессенджер для смартфонов. Позволяет пересылать текстовые сообщения, изображения, видео и аудио. Клиент работает на платформах Android, BlackBerry OS, BlackBerry 10, iOS, Nokia Series 40, Symbian (S60), Asha, Windows Phone. Услуги мессенджера бесплатны в течение года, а затем с пользователей берется плата в 99 центов за год, при этом WhatsApp не рассылает рекламу.
ZRPRESS.RU, Владивосток.